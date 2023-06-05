2023/06/05 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّر باحثون في معهد إدارة الكربون بجامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تقنية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر، ما يحرّر المحيطات لامتصاص المزيد من انبعاثات الكربون من الغلاف الجوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقنية ثورية..علماء يكتشفون طريقة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقنية ثورية..علماء يكتشفون طريقة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).