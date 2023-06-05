2023/06/05 | 11:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالمياً.. الذهب يتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/05 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمياً.. الذهب يتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة الأميركية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمياً.. الذهب يتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).