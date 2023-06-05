2023/06/05 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، احكاما مختلفة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد بحق مجرمي تجارة المخدرات في عدد من المحافظات.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات الرصافة اصدرت إحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين من بينهم اثنين يحملون جنسيات أجنبية ضبط بحوزتهم (34) كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة فيما ضبط بحق اثنين منهم (466) غم من المواد المخدرة بعد ان تم استيرادها من دول اجنبية وترويجها داخل العراق"، لافتا إلى أن "هذه الاحكام تأتي وفقا للمادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهم بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهم (2) كيلو غرام من المواد المخدرة، مبينا أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وبين أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته (670) غرام من مادة الكرستال المخدرة"، موضحاً أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة وميسان والنجف تصدر احكاماً مختلفة بحق تجار مخدرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة وميسان والنجف تصدر احكاماً مختلفة بحق تجار مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).