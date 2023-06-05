اعتقال متسوّل في بغداد.. يسرق ويضايق السابلة في حدائق

2023/06/05 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، من القاء القبض على شخص ظهر في احدى الفضائيات يقوم بالتسول والسرقة ومضايقة المارة ضمن حدائق ابو نواس وسط العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها برصد ومتابعة الظواهر الاجتماعية المنافية للعادات والتقاليد على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، أنه "بناءآ على معلومات دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على أحدى القنوات الفضائية يقوم بالتسول والسرقة ومضايقة المواطنين الامنين ضمن مناطق الكرادة وشارع وحدائق ابو نواس وسط العاصمة بغداد".

ودعا البيان "المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات للحد من أنتشارها".

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