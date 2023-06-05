الصحاف يكشف عن أجندة زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى العراق

2023/06/05 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن أجندة زيارة وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري إلى العراق.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مذكرتي تفاهم بين العراق وباكستان ستوقع اليوم، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري إلى العراق"، مبيناً أن "المذكرة الاولى ستكون في مجال اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة وأخرى في مجال التعاون الثقافي".

واضاف أنه "سنشهد اليوم إفتتاح ملتقى رجال الاعمال العراقي الباكستاني".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، وصول وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، الى بغداد في زيارة رسمية.

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