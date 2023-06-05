المالية النيابية تحدد “موعداً جديداً” بخصوص جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/05 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/..أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان حسم التصويت على قانون الموازنة من قبل مجلس النواب سيكون الأسبوع الحالي.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك اجماع سياسي على تمرير قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، وحسم التصويت عليها سيكون هذا هذا الأسبوع وربما ستعقد الجلسة خلال اليومين المقبلين”.وبين الكاظمي […]

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