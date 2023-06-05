روسيا تصد هجوما أوكرانيا واسعا في دونيتسك والمنطقة تعزز انفصالها

2023/06/05 | 11:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو (أ ف ب) – أعلنت روسيا الاثنين أنها صدت “هجوما واسع النطاق” للقوات الأوكرانية في دونيتسك التي ضمتها موسكو، في ظل تصاعد حدة القتال عند الحدود بين البلدين.وتؤكد كييف منذ أشهر أنها تستعد لشن هجوم مضاد كبير على أمل استعادة المناطق التي خسرتها منذ أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في شباط/فبراير 2022.وأفاد جيشها […]

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