2023/06/05 | 11:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uKRVDy1Ezbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية العراق وباكستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية العراق وباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).