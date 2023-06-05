2023/06/05 | 11:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن شبكة روداو هنأت القنصلية العامة الأميركية في مدينة أربيل إقليم كوردستان بتحرير ست نساء إزيديات أخريات من قبضة تنظيم داعش، مشيدة بالجهود التي يبذلها مكتب تحرير المختطفين وواصفة مساعيهم بـ “الناجحة”.وذكرت القنصلية الاميركية في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، الأحد (4 حزيران 2023)، “نهنّئ ناديا مراد ومكتب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصلية الامريكية في اربيل تهنىء البارزاني و نادية مراد بتحرير 6 مختطفات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصلية الامريكية في اربيل تهنىء البارزاني و نادية مراد بتحرير 6 مختطفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).