الحكومة العراقية تعيد 148 عائلة من مخيم الهول الى مخيم الجدعة في الموصل

2023/06/05 | 11:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني عن استلام السلطات العراقية 148عائلة من عوائل داعش من مخيم الهول جرى نقلهم الى مخيم في جنوب الموصل(مركز نينوى).وقال دوبرداني تصريحات صحفية : ان” العوائل الذين جرى استلامهم من مخيم الهول السوري نقلو تحت حماية مشددة الى مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي في منطقة الجدعة جنوب …

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