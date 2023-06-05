الأمير هاري يستعد للمثول أمام المحكمة العليا في بريطانيا

2023/06/05 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأمير هاري للمثول أمام المحكمة العليا إلى لندن للإدلاء بشهادته في الدعوى التي رفعها ضد صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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