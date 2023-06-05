2023/06/05 | 11:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يعتزم مجلس الوزراء إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار...

ظهرت المقالة الملاحة الجوية تخسر الرهان أمام سيركو ..



وتحذيرات من تعويض الشركة بـ13 مليون دولار من المال العراقي أولاً على المسلة.

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