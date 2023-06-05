2023/06/05 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال "متسول" يقوم بمضايقة المارّة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تواصل جهودها برصد ومتابعة الظواهر الاجتماعية المنافية للعادات والتقاليد على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء على معلومات دقيقه، القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على أحدى القنوات الفضائية يقوم بالتسول والسرقة ومضايقة المواطنين الامنين ضمن مناطق الكرادة وشارع وحدائق ابو نواس".

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