شاهد بالفيديو.. ايران تُحضر لمباغتة واشنطن في العراق و سوريا بالصواريخ

2023/06/05 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iQPsA67HTco

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