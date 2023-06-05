شنيشل يعلن قائمة الأولمبي النهائية لغرب آسيا

2023/06/05 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ القائمةَ المستدعاة لبطولةِ غرب آسيا التي من المزمع انطلاقها للفترة من 12 حتى 20 حزيران الحالي في العراق.

وضمت قائمة المدير الفنيّ (راضي شنيشل) 25 لاعباً هم كل من: حسن عباس ( القاسم )، رضا عبد العزيز ( الديوانية )، محمد حسن ( الطلبة )، كميل سعد لطيف ( رد ستار السويسري )، زيد تحسين ، حسين عبد الله ( الطلبة )، حسين عامر ( الصناعات الكهربائية )، مصطفى عمران ( اتلانتا الايطالي )، يوسف الإمام ( مالمو السويدي )، أحمد حسن مكنزي ( أربيل )، كرار سعد ، نهاد محمد ( الكرخ )، مصطفى سعدون ( الكهرباء )، هلو فائق ( أربيل )، كرار محمد ، منتظر محمد ( النفط )، زيد إسماعيل ( نوروز )، أمير أحمد ( الحدود )، علي الموسوي ( B.93 الدنماركي )، منتظر عبد الأمير ( القوة الجوية )، علي محمد حاتم ( لاس روزاس الإسباني )، زيدان عبد الجبار ( كربلاء )، بلند حسن ( غراف شاب الهولندي )، ذو الفقار يونس ( الشرطة ) سالم أحمد ( الميناء ).

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