بعد حكمه بالاعدام في أربيل.. بافل طالباني يلتقي قائد مكافحة الإرهاب بالسليمانية

2023/06/05 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مدير عام مكافحة الإرهاب، الإستراتيجية الاستخباراتية والعسكرية المستقبلية لإدارته لحماية الإقليم.

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