2023/06/05 | 12:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة تجهز اكثر من 28 الف قنينة دم لـ 17 مستشفى حكومي واهلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/05 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة تجهز اكثر من 28 الف قنينة دم لـ 17 مستشفى حكومي واهلي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة تجهز اكثر من 28 الف قنينة دم لـ 17 مستشفى حكومي واهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).