2023/06/05 | 12:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 242fVz51A9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - عشرين م٢ - الحلقة ٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - عشرين م٢ - الحلقة ٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).