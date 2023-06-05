2023/06/05 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أحمد عبوش ليس من مهام الإنسان أن يقضي على الفساد، وانما من مهامه ان يقضي على الفاسدين… أي انه لا يمكن القضاء على الكذب، وانما بالإمكان القضاء على الكاذبين… فالصفة غير الموصوف، والألفة غير المألوف.٠٠ من ادّعى انه شبعان، فلن يجد من يطعمه… ومن ادّعى انه عالم، فلن يجد من يعلمه..كن طبيعيًا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصفة غير الموصوف – أحمد عبوش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصفة غير الموصوف – أحمد عبوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).