تقطيب – بهاء زهير احمد القيسي

2023/06/05 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء زهير احمد القيسي (الطشة ) مصطلح أنتشر في الفترة الأخيرة على لسان الأغلبية ويشير الى الشهرة أو من لحق بها وهو كغيره من المتغيرات التي دلفت بغير أذن في تكوين الفهم الجمعي العام للمجتمع معجمياً طَشٌ: فعل طَشَت، طَشاٌ و طشيشاً .بمعني أمطرت السماء مطراً ضعيفاً.الطشة الآن تعادل في الفهم كلمة الشهرة […]

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