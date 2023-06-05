"محكوم بالإعدام" يكرّم لدى بافل طالباني.. "وسام الشكر" لرئيس مكافحة إرهاب السليمانية (صور)

2023/06/05 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كرم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين.



رئيس جهاز مكافحة إرهاب السليمانية وهاب حلبجي بـ "وسام شكر"، وذلك بعد يوم واحد من صدور قرار من محكمة أربيل بإعدام الأخير.

وقال المكتب الإعلامي لطالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اجتمع اليوم، مع وهاب حلبجيي المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب وعدد من قادة مكافحة الارهاب".

واضاف أنه "في بداية الاجتماع قدم المدير العام لمكافحة الارهاب، الخطط والستراتيجيات الاستخبارية والعسكرية المستقبلية للمديرية، لحماية اقليم كردستان، لمواجهة الارهاب والتنسيق مع القوات العراقية والتحالف الدولي"، مشددا على "مواصلة العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار المنطقة".

من جانبه، تقدم الرئيس بافل جلال طالباني بـ "الشكر والتقدير الى قوات مكافحة الارهاب، كأول قوة لمواجهة الارهاب في كردستان، وجهودهم في مواجهة الارهابيين وإحباط العديد من المؤامرات لتخريب الوضع الأمني في الاقليم".

وخاطب طالباني قوات المكافحة بالقول: "أنتم مثال للقادة المخلصين والمتفانين لكردستان وسجلتم تاريخا زاخرا بالأمجاد والمفاخر، فعملياتكم من أجل استتباب الاستقرار في الاقليم وحماية مواطنيه الأعزاء، دليل إخلاصكم وتفانيكم".

وأضاف طالباني: "سنواصل العمل مع حلفائنا من أجل تطوير وتقوية جهاز مكافحة الارهاب، لتكون درعا متينا لحماية كردستان".

وتابع البيان أنه "في ختام الاجتماع، قدم رئيس الاتحاد الوطني هدية تقديرية الى المديرية العامة لمكافحة الارهاب، إزاء جهودهم وتضحياتهم في سبيل أرض كوردستان ورفعة مواطنيها".

وأمس الاحد، أصدرت محكمة اربيل ، حكما بالإعدام بحق 6 مدانين بينهم مسؤول جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني وهاب حلبجي بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف.

وذكر مصدر قضائي لـ(بغداد اليوم)، أن "محكمة اربيل أصدرت اليوم، حكما بالإعدام بحق 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف ".

وأضاف، أن "من بين المتهمين مسؤول جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني وهاب حلبجي ومعه ثمانية اخرين".

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