خبر سار لطلبة الكلية التربوية المفتوحة غير المسددين لإجورهم الدراسية

2023/06/05 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، إمكانية تأدية الامتحانات لطلبة الكلية التربوية المفتوحة غير المسددين لإجورهم الدراسية، لافتة الى تسديدها لاحقا .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد حرمانهم من أداء إمتحانات الكورس الثاني قرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري السماح لطلبة الكلية التربوية المفتوحة غير المسددين لإجورهم الدراسية بتأديتها"، مضيفة "على أن "يسددوا المبالغ التي بذمتهم مع الغرامة في وقت لاحق، مراعاةً لظروفهم المعيشية".

وأضاف البيان، أن "عميد الكلية التربوية المفتوحة أنيس المشهداني أثنى على الخطوة الداعمة والمسؤولة لوزير التربية والتي ستساهم في تحفيز الطلبة على إكمال دراستهم بثبات".

يذكر أن قرار الوزير جاء بناءا على مناشدة طلبة الكلية التربوية المفتوحة بشمولهم بالامتحانات".

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