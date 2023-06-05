2023/06/05 | 12:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EowiRedpBFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تدريس الرياضة وأهميتها .. بين مشاكل الطلاب ومعاناة الخريجين - يا هلا بالضيف : د. سرى جميل حنا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تدريس الرياضة وأهميتها .. بين مشاكل الطلاب ومعاناة الخريجين - يا هلا بالضيف : د. سرى جميل حنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).