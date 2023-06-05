اندلعت حرب 67 ولم يكن قائد واحد في مكانه بجبهة سيناء.. هل جُمع قادة مصر والعراق لتصفيتهم في

2023/06/05 | 12:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكبر الألغاز التي ميزت هزيمة 67 ولم تكشف تفاصيلها بعد التنسيق لحضور كل قيادات جبهة سيناء اجتماعا صبيحة الخامس من يونيو/حزيران، حيث اندلعت الحرب ولا يوجد قائد على رأس قواته في سيناء.

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