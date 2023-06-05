2023/06/05 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن الولايات المتحدة بدأت الاستفزاز خلال حادثة شوهدت فيها سفينة حربية صينية تعبر أمام سفينة أمريكية خلال مناورة مشتركة مع كندا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تُعلق على عبور سفينتها أمام أخرى أمريكية خلال تدريب في مضيق تايوان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تُعلق على عبور سفينتها أمام أخرى أمريكية خلال تدريب في مضيق تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).