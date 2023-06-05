2023/06/05 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكبر الألغاز التي ميزت هزيمة 67 ولم تكشف تفاصيلها بعد التنسيق لحضور كل قيادات جبهة سيناء اجتماعا صبيحة الخامس من يونيو/حزيران، حيث اندلعت الحرب ولا يوجد قائد على رأس قواته في سيناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم يكن قائد واحد في مكانه بجبهة سيناء.. ما سر جمع قادة مصر والعراق في مطار فايد يوم اندلاع حرب 1967؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم يكن قائد واحد في مكانه بجبهة سيناء.. ما سر جمع قادة مصر والعراق في مطار فايد يوم اندلاع حرب 1967؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).