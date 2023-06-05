الحلبوسي والخزعلي يؤكدان ضرورة تمرير الموازنة بأسرع وقت

2023/06/05 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى الأمينَ العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية”.

وأوضح أن “الجانبين أكدا على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين، وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد”.

ونوه إلى إن “اللقاء ناقش ضرورة سنِّ التشريعات والقوانين المهمة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، والاهتمام بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية”.

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