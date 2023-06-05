بعد تخفيض أوبك+.. هذه حصة انتاج العراق من النفط خلال عام 2024

2023/06/05 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزراء تحالف اوبك+ خلال اجتماعهم

امس الاحد، تعديل شهر الأساس، الذي تحسب

من خلالها حصص انتاج دول اوبك ابتداء من

1 كانون الثاني حتى 31 كانون الأول 2024.

ووفق جدول حصص إنتاج النفط لدول أوبك+،

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