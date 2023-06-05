الحلبوسي يزور الخزعلي ويبحث معه تمرير

2023/06/05 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الاثنين، الأمينَ العام لحركة عصائب

أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "جرى، خلال اللقاء،

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