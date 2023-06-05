ثلاثة أشهر على الاتفاق السعودي – الإيراني

2023/06/05 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خيرالله خيرالله ليس صحيحا أنّ سلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” تغيّر في أي منطقة خارج حدود إيران في ضوء توقيع الاتفاق مع المملكة العربيّة السعوديّة برعاية صينيّة.فبعد ثلاثة أشهر على...أكمل القراءة ←

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