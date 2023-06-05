2023/06/05 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات المركزي تنخفض.. والدولار يتجه صعوداً في الصيرفات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات المركزي تنخفض.. والدولار يتجه صعوداً في الصيرفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).