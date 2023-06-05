2023/06/05 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

علق المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستانين اليوم الاثنين، بشكل "ساخر" حول تسليم قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حليجي لمحكمة بأربيل، بعد أن أصدرت الاخيرة قرارا بالاعدام بحقه.

ورد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية تسليم قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية لمحكمة بأربيل، بعد أن حكمت بإعدامه في قضية مقتل ضابط أمني في اربيل العام الفائت".



وقال بيرة ساخراً: صحتك جيدة؟، واستدرك بالقول: هذه الأحكام والمحاكمات مسيسة ووصمة عار في المسيرة القضائية وسبق أن أصدورت احكام مماثلة على قادة في الاتحاد تسنموا مناصب رفيعة في الاقليم فيما بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، كرم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، رئيس جهاز مكافحة إرهاب السليمانية وهاب حلبجي بـ "وسام شكر"، وذلك بعد يوم واحد من صدور قرار من محكمة أربيل بإعدام الأخير.

وأمس الاحد، أصدرت محكمة اربيل ، حكما بالإعدام بحق 6 مدانين بينهم مسؤول جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني وهاب حلبجي بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف.

وذكر مصدر قضائي لـ(بغداد اليوم)، أن "محكمة اربيل أصدرت اليوم، حكما بالإعدام بحق 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف ".

وأضاف، أن "من بين المتهمين مسؤول جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني وهاب حلبجي ومعه ثمانية اخرين".

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