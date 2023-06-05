لبنان.. بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس للبلاد بعد توافق قوى المعارضة على اسم مرشحها

2023/06/05 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 يونيو، حسبما أفادت مراسلة قناة الحرة في بيروت.

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