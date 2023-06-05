2023/06/05 | 13:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر إصابة القائد العام...

ظهرت المقالة إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بجروح خطيرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بجروح خطيرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بجروح خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).