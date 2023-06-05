2023/06/05 | 13:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يدور الحديث في الاروقة السياسية العراقية عن اتفاق خلف الكواليس...

ظهرت المقالة الموازنة رهينة اتفاقات سياسية خلف الكواليس..



والمصالح الانتخابية تعجل بحسمها أولاً على المسلة.

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