الإحتفال بالنسخة الرابعة لمؤتمر “لوريال ديرما” في دبي – الإمارات العربية المتحدة

2023/06/05 | 13:38 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، في 05 يونيو 2023 – تفتخر L’Oréal Dermatological Beauty باستضافة النسخة الرابعة المنتظرة من مؤتمر “لوريال ديرما” في دبي، الإمارات العربية المتحدة.يشكل هذا الحدث الطبي الشهير منصة فريدة وتمكينية لصناعة مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط.يجتمع أطباء الجلد من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية المبتكرة، حيث تُسنح لهم الفرصة للتواصل والتبادل وتعزيز […]

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