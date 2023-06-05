‘جماعة رفض’ تقدم لائحة لإستراتيجية عملها وتؤكد عدم حملها اسم يخص تشرين

2023/06/05 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدمت ‘جماعة رفض’،اليوم الاثنين، لائحة لإستراتيجية عملها فيما أكدت عدم حملها اسم يخص تشرين، وانها ليست حزبًا او جماعة .وقال القيادي في ‘جماعة رفض’، حسام الحاج، في مؤتمر صحفي حضره […]

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