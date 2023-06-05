العلاق يعلن عن استراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل

2023/06/05 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن توجه لبناء استراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024، وفيما أكد أن مصرف ريادة سيكون قاعدة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، […]

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