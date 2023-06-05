وفاة الأميركي هاينز أول عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان في سباق 100 م

2023/06/05 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس (أ ف ب) – توفي الأميركي جيم هاينز، أوّل عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان في سباق 100 م، بعمر السادسة والسبعين، كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى معرباً عن “حزن شديد”.وقال الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي “بالاضافة إلى كونه بطلا أولمبيا عام 1968، فإن هاينز هو أيضا أوّل عداء […]

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