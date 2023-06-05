العثور على جثة مروج مخدرات واعتقال الجاني في بغداد

2023/06/05 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، العثور على جثة لأحد مروجي المخدرات والقبض على الجاني في العاصمة بغداد.

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