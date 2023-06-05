التخطيط: ارتفاع انتاج 4 محاصيل غذائية وانخفاض 6 أخرى في 2022

2023/06/05 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض انتاج محصول الطماطم ليصل الى 630 الف طن بنسبة بلغت 15.3% .

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