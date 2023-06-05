2023/06/05 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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صاحب مركبة يتم استيقافه من قبل امرأتين بالقرب من حقول الدواجن من اجل نقلهما الى الناصريةحيث قامت احداهن بضربه على الرأس وتهديده بالتوقف بالقرب من مركبة اخرى كانت تنتظرهنوتم تسليبه عجلته نوع بيك ومبلغ قدره ٥ مليون دينار عراقي الحادث بين ذي قار والبصرة

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