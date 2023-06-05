إخماد حريق اندلع داخل

2023/06/05 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل جملون شمال العاصمة بغداد.

وذكر المصدرلـ(بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من اخماد حريق اندلع داخل جملون مساحته ٦٠٠ متر يحتوي على مواد باودر تدخل في صناعة الاصباغ ضمن الشركة العامة للصناعات التعدينية الواقعة في قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الحريق لم يسفر عنه اصابات تذكر".

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