العراق: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لتجار مخدرات

2023/06/05 | 14:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير ما يقرب من 6 أطنان من المخدرات في العراق (صباح عرار/فرانس برس)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، إصدار أحكام جديدة بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار للمخدرات بينهم أجانب.

وذكر بيان لمجلس القضاء في العاصمة بغداد أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين، من بينهم اثنان يحملان جنسيتين أجنبيتين ضبط بحوزتهما 34 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدرة، فيما ضبط مع اثنين منهم 466 غم من المواد المخدرة بعدما تم استيرادها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق، لافتا إلى أن هذه الاحكام تأتي وفقا للمادة 27 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف أن "محكمة جنايات محافظة ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهما بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهما كيلوغرامان من المواد المخدرة"، مبينا أن هذين الحكمين يأتيان استنادا لأحكام المادة 28 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وتابع البيان القضائي العراقي أن "محكمة جنايات محافظة النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته 670 غراما من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

من جانبه، قال عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي دريد جميل، لـ"العربي الجديد"، إن "إصدار الأحكام المشددة كالإعدام والسجن المؤبد من قبل القضاء العراقي بحق تجار المخدرات أمر جيد، لردع هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشباب العراقي".

وبين جميل أن "مجلس النواب العراقي لديه النية لإجراء تعديل على العقوبات التي تخص تجارة المخدرات وقانون مكافحة المخدرات"، مشددا على ضرورة "تنفيذ أحكام الإعدام وعدم الاكتفاء بإصدارها فقط".

وأضاف النائب العراقي ان "المخدرات تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع العراقي لا يقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية، ولذا يجب أن يكون هناك تكاتف ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يجب أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي من أجل القضاء على شبكات تجارة المخدرات في العراق ودول المنطقة".

وفي السنوات الأخيرة، توسّعت عمليات الاتجار بالمخدّرات وتعاطيها في العراق، الذي صار ممرّاً لها في اتّجاه عدد من البلدان العربية، في ظلّ عدم ضبط الحدود مع إيران وسورية.



وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي في عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بطريقة واسعة، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً من سورية.

تجدر الإشارة إلى أنّ القوات العراقية نفّذت في الأشهر الماضية حملات واسعة ومتلاحقة ضدّ عصابات المخدرات وتجارها في البلاد، وقد أدّت إلى اعتقال عشرات من التجار والمتعاطين، كما ساهمت بمحاصرة شبكات استيراد المخدرات بصورة كبيرة.

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