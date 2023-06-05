2023/06/05 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 848k6BeZULU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة الحكومة المحلية تؤكد الحاجة إلى خمسة ترليون دينار لإكمال المشاريع المستمرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة الحكومة المحلية تؤكد الحاجة إلى خمسة ترليون دينار لإكمال المشاريع المستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).