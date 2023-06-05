2023/06/05 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الإثنين، أن غدا سيتم وضع اللمسات الأخيرة للموازنة وبانتظار رئاسة البرلمان لتحديد موعد تمريرها.

وقال الكلابي إن “اللجنة لم تتوقف أعمالها والمباحثات مستمرة، وأن يوم غد الثلاثاء سيتم وضع اللمسات الأخيرة للموازنة”، مشيرا إلى أن “هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد لجلسة إقرار الموازنة”.

وأضاف أنه “لا مشكلة بشأن آلية تصدير نفط الإقليم وهي مجرد مقترحات قدمت، وتم الاعتراض عليها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تم إعطاء مدة 7 أيام للسياسيين لمعالجة المشكلة، وسننتظر الرد اليوم”.

وتابع أنه “حال لم يتم الرد سنذهب إلى التصويت على المقترح الذي تم التصويت عليه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تضع اللمسات الأخيرة على الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تضع اللمسات الأخيرة على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).