إسرائيل تعيد جثمان منفذ

2023/06/05 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات الإسرائيلية، جثمان "الشرطي المصري" منفذ الهجوم الأخير على الحدود، بناء على طلب السلطات المصرية، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

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