رئيس الوزراء يوجه بوضع خطّة متكاملة لحملة وطنية متكاملة لرفع الانقاض والمخلفات في سنجار

2023/06/05 | 14:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اجتمع اليوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باللجنة العليا لإعمار محافظة نينوى و ناقش معهم عدة مواضيع متعلقة بالمحافظة و الاقضية التابعة لها.و اكد السوداني على الأهمية التاريخية والموقع الجغرافي الذي تمثله محافظة نينوى ومدينة الموصل.و وجه بأهمية الاستمرار في المتابعة والاشراف على المشاريع الخدمية الوزارية من قبل المكتب التنفيذي …

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