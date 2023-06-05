حمض الفوليك..ما هي أعراض نقصه في الجسم؟

2023/06/05 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكمن أهميّة حمض الفوليك في استخدامه لصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

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