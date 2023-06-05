2023/06/05 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الإثنين ، تنفيذها أوامر القبض الصادرة بحقِّ بعض المهندسين في محافظة ذي قار؛ على خلفيَّة سوء تنفيذ بناء مدرسةٍ في أحد أحياء المحافظة، والتسبُّب بهدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الـنزاهـة: تنفيذ أمر القبـض الصادر بحـق المتورطين في “قضية مدرسة سوق الشيوخ” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنزاهـة: تنفيذ أمر القبـض الصادر بحـق المتورطين في “قضية مدرسة سوق الشيوخ”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـنزاهـة: تنفيذ أمر القبـض الصادر بحـق المتورطين في “قضية مدرسة سوق الشيوخ”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).